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FETÖ şüphelisi, saklandığı köyde yakalandı
ISPARTA'da, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan A.H. (47), jandarma operasyonuyla gizlendiği köyde yakalandı. Isparta Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından...
GÜVENLİK 17.12.2019, 17:51
ISPARTA'da, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek'ten aranan A.H. (47), jandarma operasyonuyla gizlendiği köyde yakalandı.
Isparta Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından hakkında 3 yakalama kararı bulunan A.H.'nin, merkeze bağlı Yakaören köyünde gizlendiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adrese baskın düzenleyen ekipler, A.H.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Isparta Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü kurmak ve yönetmek' suçlarından hakkında 3 yakalama kararı bulunan A.H.'nin, merkeze bağlı Yakaören köyünde gizlendiğini belirledi. Yapılan çalışmalar sonucu saklandığı adrese baskın düzenleyen ekipler, A.H.'yi gözaltına aldı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
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