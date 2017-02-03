FETÖ şüphelisi kebapçıda çalışırken yakalandı

İZMİR'de FEM dershanesi ortağı olan, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aranan A.D., Eskişehir'de bir kebapçı dükkanında paketçi olarak çalışırken yakalandı.



Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, İzmir'de FEM dershanesi ortağı olan, mal varlığına el konulan A.D.'yi kent merkezindeki bir kebapçı dükkanında yakalayarak gözaltına aldı.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., 'Terörizmin finansmanın önlenmesi hakkında kanuna muhalefet' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Eskişehir H Tipi Cezaevi'ne gönderildi.