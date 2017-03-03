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FETÖ şüphelisi kadın yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün etkinliklerinin organizasyonu yaptığı iddiasıyla gözaltına alırnan F.E. adliyeye sevk edildi. Balıkesir'in Edremit...

FETÖ şüphelisi kadın yakalandı

Fatih Emrah ERDOĞAN/EDREMİT (Balıkesir), () - BALIKESİR'in Edremit İlçesi'nde, FETÖ/PDY soruşturmasında örgütün etkinliklerinin organizasyonu yaptığı iddiasıyla gözaltına alırnan F.E. adliyeye sevk edildi.
Balıkesir'in Edremit ilçesi ile Afyon'da, FETÖ/PDY'nin sosyal etkinliklerinin organizasyonlarını yaptığı ileri sürülen F.E., polis tarafından geçen salı günü gözaltına alındı. Örgütün Edremit ve Afyon'daki kadın yapılanmasında görev aldığı, himmet topladığı, sohbet, yurtiçi ve yurtdışı gezi organizasyonları düzenlediği, mevcut iktidar aleyhine faaliyette bulunduğu öne sürülen F.E.'nin, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock kullanıcısı da olduğu belirtildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan F.E., adliyeye sevk edildi.

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