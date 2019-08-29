FETÖ şüphelisi, kaçmak isterken sınırda yakalandı

EDİRNE'de, FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç., yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken, sınır birliği askerlerince yakalandı.

Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen kişiyi, birinci derece askeri yasak bölgede yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyası bulunan İ.Ç. olduğu belirlendi. İ.Ç.'nin jandarmada sorgulandığı öğrenildi.