Son Dakika
FETÖ şüphelisi, kaçmak isterken sınırda yakalandı
EDİRNE'de, FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç., yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken, sınır birliği askerlerince yakalandı. Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a...
GÜVENLİK 29.08.2019, 14:14
EDİRNE'de, FETÖ/PDY şüphelisi İ.Ç., yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken, sınır birliği askerlerince yakalandı.
Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen kişiyi, birinci derece askeri yasak bölgede yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyası bulunan İ.Ç. olduğu belirlendi. İ.Ç.'nin jandarmada sorgulandığı öğrenildi.
Edirne merkeze bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeki hudut karakolu askerleri, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isteyen kişiyi, birinci derece askeri yasak bölgede yakaladı. Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelinin, yapılan GBT sorgulamasında, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan dosyası bulunan İ.Ç. olduğu belirlendi. İ.Ç.'nin jandarmada sorgulandığı öğrenildi.
27°
parçalı az bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Röportaj & Söyleşi Tümü
Ak Parti 2. Bölge Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han
Ak Parti Milletvekili aday adayı Şerife Betül (Melikoğlu) Han ile Röportaj
Namaz Vakti 29 Ağustos 2019
|İmsak
|04:49
|Güneş
|06:20
|Öğle
|13:10
|İkindi
|16:52
|Akşam
|19:50
|Yatsı
|21:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Fenerbahçe
|2
|6
|2. Alanyaspor
|2
|6
|3. Denizlispor
|2
|6
|4. Çaykur Rizespor
|2
|6
|5. Trabzonspor
|2
|4
|6. Sivasspor
|2
|3
|7. Malatyaspor
|2
|3
|8. Beşiktaş
|2
|3
|9. Antalyaspor
|2
|3
|10. Gazişehir
|2
|3
|11. Ankaragücü
|2
|2
|12. Konyaspor
|2
|2
|13. Kayserispor
|2
|1
|14. Galatasaray
|2
|1
|15. Kasımpaşa
|2
|1
|16. Gençlerbirliği
|2
|0
|17. Başakşehir
|2
|0
|18. Göztepe
|2
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|2
|6
|2. Hatayspor
|2
|6
|3. Fatih Karagümrük
|2
|6
|4. Adana Demirspor
|2
|4
|5. Keçiörengücü
|2
|4
|6. Adanaspor
|2
|3
|7. Akhisar Bld.Spor
|2
|3
|8. Osmanlıspor
|2
|3
|9. Bursaspor
|2
|3
|10. Balıkesirspor
|2
|3
|11. Menemen Belediyespor
|2
|3
|12. İstanbulspor
|2
|2
|13. Erzurum BB
|2
|1
|14. Boluspor
|2
|1
|15. Altay
|2
|1
|16. Altınordu
|2
|0
|17. Giresunspor
|2
|0
|18. Eskişehirspor
|2
|-5
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|3
|9
|2. Man City
|3
|7
|3. Arsenal
|3
|6
|4. Leicester City
|3
|5
|5. M. United
|3
|4
|6. Burnley
|3
|4
|7. Tottenham
|3
|4
|8. Brighton
|3
|4
|9. Sheffield United
|3
|4
|10. Crystal Palace
|3
|4
|11. Bournemouth
|3
|4
|12. Everton
|3
|4
|13. Chelsea
|3
|4
|14. West Ham
|3
|4
|15. Wolverhampton
|3
|3
|16. Aston Villa
|3
|3
|17. Norwich City
|3
|3
|18. Southampton
|3
|3
|19. Newcastle
|3
|3
|20. Watford
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Sevilla
|2
|6
|2. Atletico Madrid
|2
|6
|3. Real Madrid
|2
|4
|4. Real Valladolid
|2
|4
|5. Athletic Bilbao
|2
|4
|6. Real Sociedad
|2
|4
|7. Deportivo Alaves
|2
|4
|8. Osasuna
|2
|4
|9. Barcelona
|2
|3
|10. Levante
|2
|3
|11. Mallorca
|2
|3
|12. Celta de Vigo
|2
|3
|13. Villarreal
|2
|1
|14. Granada
|2
|1
|15. Eibar
|2
|1
|16. Getafe
|2
|1
|17. Valencia
|2
|1
|18. Espanyol
|2
|1
|19. Leganés
|2
|0
|20. Real Betis
|2
|0