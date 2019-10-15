FETÖ şüphelisi, kaçaklara organizatörlük yaparken yakalandı

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, 'dur' ihtarına uymayan 4 araç sürücüsü, yaşanan kovalamacanın ardından polis ekiplerince durduruldu. Araçlarda yapılan aramada yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 14 kaçak göçmen yakalanırken, organizatör olduğu belirlenen ve gözaltına alınan 4 kişiden 3'ü mahkemece tutuklandı. Tutuklulardan A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.



Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, insan kaçakçılığıyla mücadele kapsamında Malkara'dan Keşan yönüne giden 4 aracı, uygulama noktasında durdurmak istedi. Araçlarını polislerin üzerine süren şüpheliler, tali yola girip İpsala yönüne kaçmaya başladı. Yakalanan kovalamacanın ardından İ.K.'nin kullandığı araç Keşan Dörtyol Kavşağı'nda, Y.A. yönetimindeki araç ise İpsala ilçesinde durduruldu. Polis, araçlarda İran ve Afganistan uyruklu 4'ü çocuk, 4'ü kadın 14 kaçak göçmeni yakalarken, sürücüleri gözaltına aldı.

Ekipler, diğer 2 aracın ise Keşan-Gelibolu yolu Bahçeköy mevkisindeki akaryakıt istasyonunda park halinde olduğunu belirledi. Polis, yaptıları operasyonla sürücüler A.A. ve M.A.'yı yakalayarak, gözaltına aldı. Yapılan GBT sorgusunda A.A.'nın eski polis memuru olduğu ve 'FETÖ/PDY terör örgütüne üye olmak' suçundan kesinleşmiş 4 yıl hapis cezası bulunduğu belirlendi.



Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan şüphelilerden Y.A. serbest bırakılırken, A.A. İ.K. ve M.A. tutuklandı.