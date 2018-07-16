FETÖ şüphelisi jandarma komutanı serbest bırakıldı

KONYA'da 3 gün önce, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Beyşehir İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu, mahkemece serbest bırakıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, daha önce gözaltına alınan örgüt mensubu askeri personel ve bu personele 'mahrem imamlık' yaptığı tespit edilen şüphelilerin verdiği ifadeler doğrultusunda, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Yalçın Urlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Urlu, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından 3 gün önce gözaltına alındı. Urlu bugün çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.



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