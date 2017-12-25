FETÖ şüphelisi jandarma er, adliyede

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan jandarma er A.A., adliyeye sevk edildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, hakkında yakalama kararı bulunan A.A., 21 Aralık'ta askerlik yaptığı Eskişehir'in Han ilçesinde gözaltına alındı. A.A., Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi'ndeki sorgusunun ardından bugün adliyeye sevk edildi.
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ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan jandarma er A.A., adliyeye sevk edildi.