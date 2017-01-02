FETÖ şüphelisi infaz koruma memurlarına 15'er yıl hapis istemi

15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Adalet Bakanlığı ayağına da operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan infaz koruma memurları F.A., F.A., M.Y., H.G., M.K., M.A., A.A.ve S.Y. ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışan kadınlar H.B.Ö. ve F.B.B. sorgulandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sına adli kontrol kararı verilirken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DAVA AÇILDI
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini hazırladı. Savcı, tüm şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Davanın görülmesine Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.