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FETÖ şüphelisi infaz koruma memurlarına 15'er yıl hapis istemi

ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında infaz koruma memuru ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışanı tutuksuz 2'si kadın toplam 10 şüpheli hakkında, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis...

FETÖ şüphelisi infaz koruma memurlarına 15'er yıl hapis istemi
ADANA'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında infaz koruma memuru ve Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışanı tutuksuz 2'si kadın toplam 10 şüpheli hakkında, 'terör örgütü üyeliği' suçlamasıyla 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.
15 Temmuz darbe girişiminin ardından Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, örgütün Adalet Bakanlığı ayağına da operasyonlar düzenledi. Gözaltına alınan infaz koruma memurları F.A., F.A., M.Y., H.G., M.K., M.A., A.A.ve S.Y. ile Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde çalışan kadınlar H.B.Ö. ve F.B.B. sorgulandı. Nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 6'sına adli kontrol kararı verilirken, diğer şüpheliler tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
DAVA AÇILDI
Olayla ilgili soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, iddianamesini hazırladı. Savcı, tüm şüpheliler hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan 15 yıla kadar hapis cezası istedi. Davanın görülmesine Adana 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde önümüzdeki günlerde başlanacağı bildirildi.

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