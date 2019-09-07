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FETÖ şüphelisi hücre evinde yakalandı, 70 hard disk ele geçirildi

ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda firari şüpheli F.G. saklandığı hücre evinde yakalandı. Evde yapılan aramada 70 hard disk ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri,...

GÜVENLİK 07.09.2019, 07:41
FETÖ şüphelisi hücre evinde yakalandı, 70 hard disk ele geçirildi
ADANA'da, terör örgütü FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda firari şüpheli F.G. saklandığı hücre evinde yakalandı. Evde yapılan aramada 70 hard disk ele geçirildi.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, firari FETÖ şüphelisi F.G.'nin Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'ndeki hücre evinde gizlendiği ihbarını aldı. Adrese baskın düzenleyen polis, F.G.'yi yakalayarak, gözaltına aldı.
Evde yapılan aramada ise 70 hard disk ve çok sayıda bilgisiyar parçası ele geçirildi. F.G. polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi. Ele geçirilen hard diskler, incelemeye alındı.


 

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