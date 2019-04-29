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FETÖ şüphelisi eski savcı ve cezaevi müdürü sınırda yakalandı

EDİRNE'de aralarına eski savcı ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 33 FETÖ/PDY şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine konuldu. Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade...

FETÖ şüphelisi eski savcı ve cezaevi müdürü sınırda yakalandı
EDİRNE'de aralarına eski savcı ve cezaevi müdürünün de bulunduğu 33 FETÖ/PDY şüphelisi, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmak isterken yakalandı. Şüphelilerden 14'ü tutuklanarak cezaevine konuldu.
Edirne'de 54'üncü Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı 'Hudut Kartalları' ile İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de hafta sonu uygulama yaptı. Uygulamada, yasa dışı yollardan Yunanistan'a kaçmaya çalışan 33 FETÖ/PDY şüphelisi ve yanlarındaki 5 çocuk yakalandı. Aralarında eski savcı ve HSYK'da tetkik hakimliği de yapan E.Ş., eski cezaevi müdürü H.K. ile subay ve polislerin de bulunduğu şüpheliler, İl Jandarma Komutanlığına gönderilirken, 5 çocuk ise yakınlarına teslim edildi.
İl Jandarma Komutanlığındaki soruşturmanın ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden eski savcı E.Ş., eski cezaevi müdürü H.K.'nin de aralarında bulunduğu 14 kişi, mahkemece tutuklandı. 1 şüpheliye ev hapsi verilirken, 2 şüpheli ise soruşturmalarının sürdürüleceği İstanbul ve Ankara'ya gönderildi. Diğer şüpheliler ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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