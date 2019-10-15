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FETÖ şüphelisi eski hakim yakalandı
TOKAT’ta Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski hakim İ.D. (55), Reşadiye ilçesinde yakalandı. Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında terör...
GÜVENLİK 15.10.2019, 15:33
TOKAT’ta Fetullahçı Terör Örgürü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında aranan eski hakim İ.D. (55), Reşadiye ilçesinde yakalandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen eski hakim İ.D.'nin Reşadiye ilçesinde olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, İ.D.'yi saklandığı adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adlieyey sevk edilen İ.D., nöbetçi mahkemece tutuklandı.
Tokat İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, FETÖ soruşturması kapsamında terör örgütü üyesi olmak suçlamasıyla aranan ve meslekten ihraç edilen eski hakim İ.D.'nin Reşadiye ilçesinde olduğunu belirledi. Jandarma ekipleri, İ.D.'yi saklandığı adrese düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adlieyey sevk edilen İ.D., nöbetçi mahkemece tutuklandı.
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