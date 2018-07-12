FETÖ şüphelisi çift, Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmek isteyen FETÖ/PDY şüphelisi çift, yanlarında iki çocuğuyla birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı hudut kartalları, Yunanistan sınırındaki birinci derece askeri yasak bölgede yasa dışı olarak sınırı geçmeyen çalışan Bahaattin D. ve eşi İlknur D. ile 2 çocuğunu yakaladı. Gözaltına alunan şüpheliler üzerinde yapılan incelemede Bahaattin D.'nin 'ByLock' kaydı bulunduğu ve öğretmenlik mesleğinde ihraç edildiği belirlendi. Eşi olan İlknur D.'nin de FETÖ terör örgütüne üye olmak suçundan tutuklandığı , yargılama sırasında adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı belirlendi.

Çiftin çocukları yakınlarına teslim edilirken, sınırda işlemleri tamamlanan FETÖ şüphelisi çift jandarma ekiplerine teslime edildi. Soruşturma sürüyor.