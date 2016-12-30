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FETÖ şüphelisi akademisyenler adliyeye sevk edildi

ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 11 profesörün de bulunduğu 35 kişi adliyeye sevk edildi. Eskişehir...

FETÖ şüphelisi akademisyenler adliyeye sevk edildi
ESKİŞEHİR Osmangazi Üniversitesi'nde (ESOGÜ) Fethulahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan, aralarında 11 profesörün de bulunduğu 35 kişi adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri FETÖ/PDY soruşturması kapsamında geçen 23 Aralık'ta ESOGÜ'de halen görevde olan, daha önce açığa alınan ve ihraç olan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 11 profesör, 4 doçent, 4 yardımcı doçent, 5 araştırma görevlisi, eski rektör yardımcısı, şube müdürü, sağlık memuru, bilgisayar teknisyeni ve hemşirelerin de bulunduğu 41 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 6'sı Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.
Sorgulamaları tamamlanan 35 kişi bu sabah Eskişehir Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde sağlık raporları alındıktan sonra adliyeye sevk edildi. Şüpheliler arasında, FETÖ'nün üniversite imamları ve toplantı sorumluları olduğu öne sürüldü.

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