Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Uluslararası piyasalarda çifte rekor: Dolar 4.03 lira, euro 4.97 lira
Dolar 4.03 lira, euro 4.97...
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın yaptığı görüşmenin içeriğine dair açıklama yapıldı
Erdoğan ile ABD Başkanı Trump'ın...
Afrin'de EYP infilak etti: 3 şehit, 3 yaralı
Afrin'de EYP infilak etti: 3...
flaş... Bitlis'ten acı haber... 1 asker şehit
Bitlis'ten acı haber... 1 asker...

FETÖ şüphelisi 9 askeri personel adliyeye sevk edildi

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, askeri personele yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildi.  Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

FETÖ şüphelisi 9 askeri personel adliyeye sevk edildi
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, askeri personele yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 43 şüpheliden 9'u, adliyeye sevk edildi. 
Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında aralarında muvazzaf subay ve astsubayların da bulunduğu 85 askeri personel hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Müdürlüğü'nce (KOM), 20 Mart'ta Kayseri merkezli 18 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 43 kişi yakalandı. Diğer illerde gözaltına alınan şüpheliler de Kayseri'ye getirildi. 
Emniyetteki sorguları tamamlanan 9 kişi, geniş güvenlik önlemleri altında Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bulunan Adli Tabiplik'te sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. 
Soruşturma kapsamında 42 kişinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü, emniyetteki şüphelilerin de sorgularının devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314