FETÖ şüphelisi 9 asker, etkin pişmanlıkla serbest

İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik soruşturmada gözaltına alınan 13 muvazzaf askerden 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 9 kişi etkin pişmanlıktan yararlanarak, adli kontrolle serbest kaldı.

Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetlerindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olmak' suçundan 3 binbaşı, 4 yüzbaşı, 5 teğmen ve 2 astsubay olmak üzere 14 muvazzaf asker hakkında gözaltı kararı verildi. İstanbul, İzmir, Muğla ve Yalova'da düzenlenen operasyonlarla 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Etkin pişmanlıktan faydalanan 2 binbaşı, 3 yüzbaşı, 3 teğmen ve 1 astsubay toplam 9 kişi sevk edildikleri mahkeme tarafından adli kontrolle serbest kaldı. 1 binbaşı, 1 yüzbaşı, 1 teğmen ve 1 astsubay olmak üzere 4 kişi ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 1 teğmenin yakalanması için ise çalışmalar devam ediyor.