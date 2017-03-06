FETÖ şüphelisi 6 kişi adliyede

Güneş ATAGÖZ/ ÇEŞME (İzmir), ()- İZMİR'in Çeşme İlçesi merkezli FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 6 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

FETÖ/PDY'ye yönelik geçen perşembe günü, Çeşme merkezli, Ankara, Kayseri, Manisa ve İzmir'de eş zamanlı operasyon yapıldı. Kamudan ihraç edilen ya da açığa alınan, aralarında polis, asker ve vergi dairesi memurunun da yer aldığı O.K., M.Ö., İ.Ö., A.G, Ü.K., Y.Y. ve M.H.B., gözaltına alındı. Şüphelilerin örgütün gizli haberleşme sistemi 'ByLock' kullanıcısı olduğunun belirlendiği belirtildi. Şüphelilerden O.K., Savcılığın talimatıyla serbest kaldı. Diğer 6 şüpheli ise işlemlerinin tamamlanmasının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.



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