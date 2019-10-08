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FETÖ şüphelisi 51 kişi hakkında gözaltı kararı
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı,...
GÜVENLİK 08.10.2019, 10:15
İZMİR Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturma kapsamında 51 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı. Şüphelilerin yakalanması için İzmir merkezli 11 ilde operasyon başlatıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde İzmir merkezli Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İzmir ve Manisa barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, 7 ihraç öğretmenin de olduğu 33 şüpheli ile aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan aktif görevdeki 5 polis memuru, 1 ihraç birinci sınıf emniyet müdürü, 2 ihraç komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanının yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ/PDY'ye yönelik soruşturma kapsamında, örgütün kriptolu haberleşme programı Bylock'u kullandıkları tespit edilen 51 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Şüphelilerin yakalanması için sabah saatlerinde İzmir merkezli Ankara, Aydın, Manisa, Uşak, Denizli, Çorum, Sivas, Osmaniye, Diyarbakır ve Trabzon'da eş zamanlı operasyon başlatıldı.
İzmir ve Manisa barolarına kayıtlı 2 serbest avukat, 1 üniversite öğretim görevlisi, 1 mühendis, 1 teknisyen, 3 esnaf, 4 muhasebeci, 7 ihraç öğretmenin de olduğu 33 şüpheli ile aleyhlerinde ifade, teşhis, mahrem fişleme gibi deliller bulunan aktif görevdeki 5 polis memuru, 1 ihraç birinci sınıf emniyet müdürü, 2 ihraç komiser yardımcısı, 6 ihraç polis memuru, 3 mahrem imam, 1 gelir uzmanının yakalanması için operasyonların sürdüğü bildirildi.
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