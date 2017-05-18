FETÖ şüphelisi 4 astsubay gözaltında

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Ankara,Tunceli, Bitlis ve Eskişehir'de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, jandarma astsubaylar M.G., F.U., U.D. ve H.K.'yı gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi 4 astsubay, evlerinde yapılan aramaların ardından sorgulanmak üzere TEM şubesine götürüldü.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şubesi ekipleri Ankara,Tunceli, Bitlis ve Eskişehir'de gerçekleştirdikleri eş zamanlı operasyonda, jandarma astsubaylar M.G., F.U., U.D. ve H.K.'yı gözaltına aldı. FETÖ şüphelisi 4 astsubay, evlerinde yapılan aramaların ardından sorgulanmak üzere TEM şubesine götürüldü.