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FETÖ şüphelisi 3 eski astsubay Eskişehir'de yakalandı
ESKİŞEHİR’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç edilen 3 astsubay yakalandı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ekipleri, Ankara Başsavcılığı tarafından...
GÜVENLİK 03.11.2019, 14:12
ESKİŞEHİR’de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan meslekten ihraç edilen 3 astsubay yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ekipleri, Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda meslekten ihraç edilen astsubaylar E.B, H.Ö. ile G.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri ekipleri, Ankara Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 3 şüphelinin kent merkezinde olduğunu belirledi. Polis, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Operasyonda meslekten ihraç edilen astsubaylar E.B, H.Ö. ile G.A. gözaltına alındı.
Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara'ya gönderilecekleri öğrenildi.
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