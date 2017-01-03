FETÖ şüphelisi 25 Milli Eğitim çalışanının yargılanmasına başlandı

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında haklarında dava açılan 13'ü tutuklu 25 Milli Eğitim Müdürlüğü çalışanının yargılanmasına başlandı.

FETÖ/PDY üyesi olmakla suçlanan ve haklarında Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılan 25 sanığın yargılanmasına, adliye konferans salonunda bugün başlandı. Duruşmada sanıklar tek tek ifade verdi.

'FETÖ OLUŞUMUNU VE DARBE GİRİŞİMİNİ LANETLİYORUM'

Tutuklu sanıklardan Ali Sedat Çevik, suçlamaları kabul etmeyerek tahliyesini istedi. Çevik savunmasında şunları söyledi:

"19 yıldır öğretmenim. Öğrencilerimi en iyi şekilde yetiştirmek için elimden geleni yaptım. Aktif Eğitim Sendikası'na üye olduğum için suçlanıyorum. Sendikaya üye olmam sanki terör örgütüne üye olmam gibi düşünülüyor. 15 Temmuz sonrası sendikadan istifa ettim. Bu sendika 2014 yılında kurulmuş ve her türlü kontrolü devlet tarafından yapılmıştır. Devlet tarafından sendikaya üyelik aidatlarım da ödenmiştir. Yine aynı devlet sendikaya üye olduğum için beni suçlamaktadır. Bank Asya'ya hesap açtım. Kızımı 2007 yılında koleje kayıt yaptırırken Bank Asya ile çalıştıkları için okul harcını o bankaya yatırmam istendi. Daha sonraki yıllarda kart bedeli olmaması ve çeşitli avantajlar sundukları için banka kartı aldım. Sonrasında da yatırım hesabı açtırdım. Terör örgütüne üye değilim. FETÖ oluşumunu ve darbe girişimini lanetliyorum. Suçsuzum, tahliyemi istiyorum."

'DERNEK ETKİNLİKLERİNE MÜLKİ AMİRLER DE KATILDI'

Tutuklu sanık Atilla Yıldırım da suçsuz olduğunu söyleyerek, "Eğitimciler derneğine üyeydim. Dernek binası Emniyet Müdürlüğü ve Valilik binasının karşı sokağındadır. Üye olurken bir suç olduğu belirtilmemiş ve gerekli izinleri alınarak açılmıştı. Derneğin FETÖ ile bağlantısının olduğunu bilmiyordum. Bazı etkinliklerine çeşitli mülki amirler de katılmıştır. Bank Asya'da birikimimiz vardı. Banka da zamanında gerekli izinler verilerek açılmış bir bankadır. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi.