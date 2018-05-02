FETÖ şüphelisi 2 kişi adliyeye sevk edildi

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınan 2 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla M.V. ve S.A.'yı gözaltına aldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında düzenlenen operasyonla M.V. ve S.A.'yı gözaltına aldı. Örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock kullandığı belirtilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.