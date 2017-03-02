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FETÖ şüphelisi 14 öğretmen adliyede

ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 öğretmen adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında...

FETÖ şüphelisi 14 öğretmen adliyede
ESKİŞEHİR merkezli 8 ilde yapılan FETÖ operasyonunda gözaltına alınan 14 öğretmen adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında bir süre önce Kanun Hükmünde Kararnameyle Milli Eğitim Bakanlığı'na devredilen eğitim kurumalarında görev yapmış olan öğretmenlere yönelik geçen 24 Şubat'ta Eskişehir, Ankara, İstanbul, Manisa, Samsun, Aydın, Kars ve Zonguldak'ta eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında FETÖ'nün askeri okullara öğrenci yetiştiren abisi olduğu öne sürülen bir kişinin de bulunduğu 14 öğretmen yakalandı. Gözaltına alınan ve ByLock adlı programı kullandıkları öne sürülen şüpheliler Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgulamalarının ardından bu sabah adliyeye sevk edildi.

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