FETÖ şüphelisi 13 kişi adliyeye sevk edildi

SAMSUN merkezli FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli, sorgularının tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin Samsun merkezli İsbanbul, Ankara, Kırklareli ve Kayseri'de 7 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. 90 polisin katıldığı operasyonda, içlerinde 'ByLock' kullananlar, öğrenciler, daha önce ihraç edilen kamu görevlileri ve işadamının bulunduğu 23 kişi gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan 5 şüpheli, 4 gün önce adliyeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye sevk edilen şüphelilerden 2'si adli kontrol olmak üzere 5'i de serbest bırakıldı.Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü'nde sorguları tamamlanan şüphelilerden 3'ü kadın 13 şüpheli daha bugün adliyeye sevk edildi.

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