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FETÖ şüphelisi 13 emniyet mensubu adliyede

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR merkezli, Erzurum ve Çorum'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 emniyet mensubu, adliyeye sevk edildi. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile...

FETÖ şüphelisi 13 emniyet mensubu adliyede

Kemal ATLAN/ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR merkezli, Erzurum ve Çorum'da, FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 13 emniyet mensubu, adliyeye sevk edildi.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 19 Ocak'ta Eskişehir, Erzurum ve Çorum illerinde FETÖ/PDY soruşturması kapsamında operasyon düzenledi. Operasyonda bir süre önce Kanun Hükmünde Kararname ile görevlerinden ihraç edilen ikinci sınıf emniyet müdürü ile üçüncü sınıf emniyet müdürü, 2 dördüncü sınıf emniyet müdürü, 2 emniyet amiri, 2 komiser, 4 komiser yardımcısı ile 1 emekli polis memuru yakaladı. Gözaltına alınarak Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'ne getirilen 13 şüpheli yapılan sorgulamalarının ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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