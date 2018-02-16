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FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik

EDİRNE'de haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 3 aileyi, yanlarındaki 5 çocukla birlikte Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı.

FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgar sanık: Alışverişe gelmiştik
EDİRNE'de haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 3 aileyi, yanlarındaki 5 çocukla birlikte Yunanistan'a kaçırırken yakalanan Bulgaristan uyruklu 3 şüpheli ilk kez hakim karşısına çıktı. 18 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Bulgar sanıklar kendilerini 'Edirne'ye alışveriş yapmak' için geldiklerini söyleyerek savundu.

Edirne'de geçen yıl Kasım ayında Bulgaristan uyruklu Gyursel Yuzeir Mustafa (50), Nikolay Milenov Kasabov (50) ve Shaban Hasan Murad (43), polis ekiplerince Yunanistan sınırında yakalandı. Şüphelilerin kullandığı Bulgaristan plakalı 2 araçta, haklarında FETÖ/PDY soruşturması bulunan 3 aileden 6 şüpheli ve 5 çocukla yakalandı. Tutuklanan Bulgar şüpheliler hakkında 'göçmen kaçakçılığı ve terör örgütüne bilerek yardım etmek' suçlarından 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesince dava açıldı. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan Bulgaristan uyruklu Gyursel Yuzeir Mustafa, Nikolay Milenov Kasabov ve Shaban Hasan Murad kendilerini savundu.

Bulgaristan'da çiftçilik yaptığını ve aylık gelirinin 250 leva olduğunu anlatan tutuklu sanık Nikolay Milenov Kasabov, üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ifade ederek, "Göçmen kaçakçılığı ile hiç bir ilgim yok. Mahkemeden tahliyemi talep ederim" dedi. FETÖ şüphelilerini Yunanistan'a kaçırmaya çalışma suçlanan diğer sanık Shaban Hasan Murad ise Edirne'ye alışveriş yapmak için geldiğini öne sürerek, "Alışveriş yaptıktan sonra Mustafa ile telefonla konuştu. Sonra yanımıza 5-6 kişi geldi, neden geldiklerini bilmiyordum. Kapıkule'nin oraya bıraktık insanları, sonra polis geldi. Korktuk, kaçarken jandarmaya yakalandık" diye konuştu. Gyursel Yuzeir Mustafa da suçlamaları kabul etmediğini ve kimseyi yurt dışına kaçırmadığını belirterek mahkemeden tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Haklarında dava açılan 3 Bulgar sanık için göçmen kaçakçılığının yanı sıra silahlı terör örgütüne üye olma suçlarından 18 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

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