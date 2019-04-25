FETÖ şüphelileri Yunanistan sınırında yakalandı

Ünsal YÜCEL/UZUNKÖPRÜ(Edirne), () - EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan FETÖ/PDY şüphelisi 3 kişi, hudut karakolu askerlerince yakalanarak gözaltına alındı.

Uzunköprü ilçesine bağlı Eskiköy'deki hudut karakolu ekipleri, 1'inci Derece Askeri Yasak Bölge'de yaptıkları denetimlerde yasa dışı yollarla Yunanistan'a çıkış hazırlığında olan 3 kişiyi yakalayarak, gözaltına aldı.

Jandarma ekiplerine teslim edilen şüphelilerin, 'FETÖ/PDY'ye üye olmak' suçundan devam eden mahkemeleri bulunan Ş.U., M.A.D. ve E.S.K. oldukları belirlendi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden E.S.K., çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılırken, M.A.D. ve Ş.U. tutuklanarak, cezaevine konuldu.