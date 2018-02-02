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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, jandarmanın durdurduğu 2 araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisi 9 kişi ile sürücü ve organizatör 3 kişi ile 4 çocuk yakalandı. Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri,...

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'nin Havsa ilçesinde, jandarmanın durdurduğu 2 araçta, yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmek isteyen FETÖ şüphelisi 9 kişi ile sürücü ve organizatör 3 kişi ile 4 çocuk yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Havsa ilçesine bağlı Osmanlı köyünde bir ihbar üzerine 2 aracı durdurmak istedi. Jandarmanın 'dur' ihtarına uymayan 2 araç, takip sonucu yola kapan atılarak durduruldu. Araçta yapılan aramada, 9 kişinin FETÖ/PDY bağlantıları olduğu belirlendi. 9 şüpheli ile araç sürücüsü ve organizatörler M.T. (34), N.G. (48), Suriye uyruklu M.A. (26) gözaltına alındı. Bu kişilerin yanında 4 de çocuk olduğu görüldü.
Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürülen araçtaki şüphelilerin KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ/PDY soruşturması kapmasında yakalama kararı bulunan C.G. (30), KHK ile hemşirelikten ihraç edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Ö.G. (31), 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen A.G. (33), KHK ile astsubaylıktan atılan, FETÖ/PDY soruşturması kapmasında yakalama kararı bulunan ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen Y.K. (26), FETÖ/PDY soruşturması kapmasında aranma kaydı bulunan A.T. (33), KHK ile öğretmenlikten ihraç edilen ve FETÖ/PDY soruşturması kapmasında aranma kararı bulunan M.K. (29), FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı tarafından çalışma izni iptal edilen, daha sonra ise geri verilen E.K. (32), KHK ile astsubaylıktan ihraç edilen ve N.B. adına sahte kimlik kullandığı belirlenen R.K. (28) ve aranma ile suç kaydı bulunmayan İ.K. (37) olduklarını belirledi.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan R.K., İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, M.K., A.G. ve C.G. Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine, muhafaza altına alınan 4 çocuk ise yakınlarına teslim edildi. Diğer şüphelilerin jandarmadaki sorgularının sürdüğü bildirildi.

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