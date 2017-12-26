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FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Yunanistan'a sınır Büyükdoğanca mahallesinde, aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin de yer aldığı 3 araçta 2'si çocuk 15 şüpheli...

FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
EDİRNE'nin Meriç ilçesine bağlı Yunanistan'a sınır Büyükdoğanca mahallesinde, aralarında FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen şüphelilerin de yer aldığı 3 araçta 2'si çocuk 15 şüpheli yakalandı.
Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Yunanistan sınırındaki Meriç ilçesi Büyükdoğanca Mahallesi'nde şüphe üzerine 3 otomobili durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 2'si çocuk 15 şüpheli yakalanırken, içlerinden bazılarının FETÖ/PDY bağlantısı nedeniyle arandığı, 'ByLock' kullanıcı oldukları belirlendi. Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürülen sürücülerin beden eğitimi öğretmeni H.K. (40), 'ByLock' kullanıcı İ.K. (35) ve OHAL kapsamında kapatılan Ankara Çalışanları Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği üyesi, 41 yaşındaki Y.K. olduğu tespit edildi.
Araçlarda yakalanan şüphelilerin ise S.S. (34), İ.B. (40), KHK ile kapatılan FETÖ/PDY kolejinde öğretmen ve yurt dışına çıkış yasağı bulunan S.K. (38), Karabük mahkemelerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan, 2 ayrı 'ByLock' kullanıcı olduğu belirlenen öğretmen S.M. (36), Karabük Sulh Ceza Mahkemesi'nde arama kaydı bulunan, 2 ayrı 'ByLock' kullanıcı, kız yurdunda memur H.M. (36), aranma kaydı bulunmayan ev hanımı K.A. (39), üniversite öğrencisi A.B. (19), çocuklar A.B.M. (4) ile M.A.M. (9) olduğu ortaya çıktı.
Şüphelilere öncülük eden ve olay yerinden kaçan başka bir otomobilde ise sürücü S.Ç. (30), S.Ç.R. (36) T.A. (37) yakalanarak gözaltına alındı.

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