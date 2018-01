FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı: 3 tutuklama

Ünsal YÜCEL/EDİRNE, () - EDİRNE'nin Meriç ilçesinde, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda, yasa dışı yollarla Yunanistan'a kaçmak isterken yakalanarak, gözaltına alınan 2 FETÖ şüphelisi ile kaçmaları için yardım eden 1 kişi, mahkemece tutuklandı.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Meriç ilçesine bağlı Umurca köyünde alınan duyum üzerine bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada, 4 kişinin FETÖ/PDY bağlantıları olduğu belirlendi. 4 şüpheli ile araç sürücüsü ve organizatör H.Y.K. (42), güzergah üzerinde aracın geçişi sırasında gözcülük yaptığı belirlenen M.Y. (43) gözaltına alındı.

Edirne Jandarma Komutanlığı'na götürülen araçtaki şüphelilerin Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü'nde istihdam uzman yardımcısıyken ihraç edilen A.T. (31), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda çalışma uzmanıyken ihraç edilen A.L. (36), Dışişleri Bakanlığı'nda şube müdürüyken ihraç edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu belirlenen M.M.U. (31) ile Maliye Bakanlığı'nda vergi müfettişiyken ihraç edilen ve 'ByLock' kullanıcısı olduğu saptanan S.G. (36) olduğu ortaya çıktı. Öte yandan M.M.U.'nun, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. M.M.U., işlemlerinin ardından Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Edirne Adliyesi'ne sevk edilen A.T., A.L. ve M.Y. tutuklanarak, cezaevine konulurken, H.Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. S.G.'nin de jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.