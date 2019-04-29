FETÖ şüphelileri, polis takibinden çarşaf giyerek kurtulmaya çalışmış

Yusuf ÇINAR- Serkan BARIŞ/ÇORUM, ()- ÇORUM merkezli 3 ilde polis ekiplerince FETÖ/PDY'ye yönelik düzenlenen operasyonda, örgütün yeniden yapılanmasında yer aldığı suçlamasıyla gözaltına alınan 24 şüpheli adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin bazılarının çarşaf giyerek polis takibinden kurtulmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Çorum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ'nün kent genelinde yeniden yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturması kapsamında, Çorum, Ankara ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenlendi. Teknik takip ve fiziki takipte bulunan Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, belirlenen adreslere baskın yaptı. Baskınlarda 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheliler, sorgu için Çorum Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüphelilerin ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda; örgüt üyelerine dağıtılması yönünde notlar bulunan 25 bin 470 TL, 520 euro ve bin 730 doların yanı sıra çok sayıda dijital materyal de ele geçirildi.

Şüphelilerin cep telefonları üzerinde yapılan incelemelerde 'ByLock' benzeri örgütsel yazışmaların yapıldığı programların yüklü olduğu belirlendi. Ayrıca, örgütün yurt dışında bulunan mensupları tarafından, yurt içindeki üyelerine dikkat çekmemek için belirli aralıklarla 2’şer bin dolar para akışı yaptığı ve yeniden örgütlenmelerini sağladığı da ortaya çıktı.

ŞÜPHELİLERDEN ÇARŞAFLI ÖNLEM

Polis ekiplerince 4 ay süren çalışmalar sonucu yakalanan bazı şüphelilerin, çarşaf giyerek polis takibinden kurtulmaya çalıştığı da öğrenildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Sevk sırasında şüphelilerin biri, kendilerini görüntüleyen gazetecilere "Şovu iyi çekin" diye bağırdı.



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