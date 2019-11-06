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FETÖ şüphelileri, örgütü ayakta tutmak için 10 bin dolar vermiş

ADANA'da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren FETÖ/PDY'yi ayakta tutmak için toplanan paraları, tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırdığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına...

GÜVENLİK 06.11.2019, 11:56
ADANA'da, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren FETÖ/PDY'yi ayakta tutmak için toplanan paraları, tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırdığı öne sürülen kişilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 38 kişiden 9'u tutuklandı, 2'si ev hapsine çarptırıldı. Şüphelilerden bazılarının örgüte 10'ar bin dolar para verdikleri ortaya çıktı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekipleri, 15 Temmuz darbe girişiminin ardından dağılma sürecine giren örgütün yurt içinde ve dışında toparlanması için paralel bir yapı kurulduğunu saptadı. Teknik ve fiziki takip başlatan ekipler, örgütün finansal hareketlerini adım adım izledi. Şüphelilerin, FETÖ operasyonunda yakalanıp tutuklanan sanıkların ailelerine yüklü miktarda para yardımı yaptığı saptadı. Ekipler, örgütün ABD'deki üst düzey yöneticilerinin Türkiye'de ve yurt dışında iş adamlarından yüklü miktarda para topladığını ortaya çıkarttı. Paraların, A.K. tarafından yönetildiği ve tutuklu örgüt üyelerinin ailelerine ulaştırıldığı öğrenildi. Elde edilen bilgiler doğrultusunda 14 Ekim'de düğmeye basan polis, A.K. ve ona yardım ettiği öne sürülen A.O.Ö., N.K., M.Y. ve Ş.K.'yi gözaltına aldı. Şüphelilerin sorgusunda elde edilen bilgilerle polis, ikinci operasyonu 24 Ekim'de gerçekleştirdi. 33 kişi daha gözaltına alındı.

Şüphelilerden N.G.'nin evinde yapılan aramalarda, terörist başı Fetullah Gülen'in 1965 yılında Kırıklareli'de bir camide vaiz olarak görev yaparken, Türkiye Ermenileri Patriği Şinork Kalustyan'a yazdığı, 1915 olaylarını soykırım olarak niteleyen mektup ortaya çıktı.

MERKEZ BANKASI’NDA İŞE BAŞLAYACAK

Şüpheliler arasında bulunan, ABD'de eğitim gören elektrik elektronik bölümü mezunu Ö.M.A.'nın dünyaca ünlü bir bilgisayar şirketinden ödül aldığı ve Merkez Bankası'nda işe girmek üzere olduğu ortaya çıktı. Gözaltındakilerden Tekirdağ MÜSİAD üyesi F.S.K., iş insanı A.Ç, emlakçı A.Y.'nin örgüte 10'ar bin dolar yardım yaptığı tespit edildi. Şüphelilerden Zaman Gazetesi'nin eski muhabirlerinden A.Ö.'ye örgüt tarafından 3 milyon lira para verildiği, A.Ö.'nün de bu paraları diğer örgüt üyelerine dağıttığı ortaya çıktı.

Şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 9'u tutuklandı, 2'si ev hapsine çarptırıldı, diğerleri ise serbest bırakıldı.

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