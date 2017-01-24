FETÖ şüphelileri, itiraz üzerine tutuklandı

SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması daha önce nöbetçi mahkeme tarafından serbest bırakılan ve ardından Cumhuriyet savcısının itirazı üzerine yeniden yakalanıp adliyeye sevk edilen Abdullah Eymen ve Muzaffer Efe, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Samsun'da Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY operasyonunda 18 gün önce, emlakçı Muzaffer Efe ve anahtarcı Abdullah Eymen, gözaltına alındı. 11 gün önce adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları nöbetçi mahkeme tarafından adli kontrol altında tutulmak kaydıyla serbet bırakıldı.

Bu gelişmenin ardından Cumhuriyet savcısı, tutuklanmaları talebiyle mahkemeye sevk ettiği ve buradan serbest kalan Abdullah Eymen ve Muzaffer Efe için bir üst mahkemeye itirazda bulundu. İtirazın kabul edilmesi üzerine iki şüpheli, dün polis tarafından yeniden gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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