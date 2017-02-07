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FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı. Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar...

FETÖ soruşturmasında 4 kişi tutuklandı

Hakan ÇELİKBAŞ/SAMSUN, ()-SAMSUN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında ByLock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan ve bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli tutuklandı.
Samsun Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri 4 gün önce FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında ByLock kullandıkları iddia edilen ve daha önce kapatılan Canik Başarı Üniversitesi çalışanı Hüseyin Avni Boyraz, Canik Başarı Üniversitesi Halkla İlişkiler tanıtım elemanı Murat Özben, Canik Başarı Üniversitesi öğretim elemanı Murat Yücel ve Terme İlçesi Sakarya Dersanesi'nde öğretmen olan Gökhan Özaydın gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin tamamlanması ardından bugün adliyeye sevk edilen 4 şüpheli savcılık ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Hüseyin Avni Boyraz, Murat Özben ve Murat Yücel'in FETÖ/PDY soruşturmasında daha öncede gözaltına alındığı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı bildirildi.

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