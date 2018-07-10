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FETÖ soruşturmasında 34 asker tutuklandı

KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden, 22'si muvazzaf, 34 asker tutuklandı. Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki...

FETÖ soruşturmasında 34 asker tutuklandı
KOCAELİ'de, FETÖ/PDY'nin askeri yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 61 şüpheliden, 22'si muvazzaf, 34 asker tutuklandı.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, FETÖ/PDY'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'ndeki yapılanmasına yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında, 27 Haziran tarihinde 43'ü muvazzaf, 71 asker hakkında gözaltı kararı verildi. 'FETÖ/PDY silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçunu işlediği iddia edilen şüphelilere yönelik 17 ilde düzenlenen operasyonda, 61 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüphelilerden 14'ü etkin pişmanlıktan faydalandı, 27 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı. 22'si muvazzaf, 34 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. 10 şüphelinin yakalanması için çalışmaların devam ettiği belirtildi.

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