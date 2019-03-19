FETÖ soruşturmasında 3 öğretmen gözaltına alındı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 öğretmene yönelik operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, 3 öğretmenin gözaltına alındığı kaydedildi.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada; FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün gizli haberleşme programı 'ByLock' kullanıcısı olduğu tespit edilen 18 öğretmene yönelik operasyon yapıldığı bildirildi. Açıklamada, 3 öğretmenin gözaltına alındığı kaydedildi.