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FETÖ soruşturmasında 3 esnaf adliyeye sevk edildi

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 esnaf, adliyeye sevk edildi. Kocaeli...

FETÖ soruşturmasında 3 esnaf adliyeye sevk edildi

İZMİT(Kocaeli), () - KOCAELİ'de, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında örgüte destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 esnaf, adliyeye sevk edildi.
Kocaeli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında terör örgütüne maddi destek sağladıkları ve Bylock kullandıkları iddiasıyla 3 esnaf gözaltına alındı. Kocaeli Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerin ardından 3 zanlı, sabah saatlerinde Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.

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