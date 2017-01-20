FETÖ soruşturmasında 2 doktor ve 1 ebe gözaltına alındı

SAMSUN, () - SAMSUN'da Kaçakçılık ve Organise Suçlar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 2 doktor ile 1 ebe gözaltına alındı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri bugün il merkezi ile Salıpazarı İlçesi'nde FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirildi. Operasyon kapsamında aile hekimi olan Abdullah G. ve Salıpazarı İlçesi'nde daha önce mesleklerinden ihraç edilen doktor Mehmet Cabir Ö. ile ebe Badegül K. gözaltına alınarak Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi.

Soruşturma sürüyor.