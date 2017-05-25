FETÖ sanıklarını taşıyan cezaevi nakil aracı spin attı

Deniz TOKAT/SERİNHİSAR (Denizli), () - BURSA'dan Muğla'nın Fethiye ilçesine nakledilen FETÖ sanıklarını taşıyan cezaevi nakil aracı, Denizli'nin Serinhisar İlçesi'nde yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin attı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, sanıklar, Denizli'den gönderilen başka bir nakil aracıyla gönderildi.

Bursa H Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Muğla'nın Fethiye İlçesi'ndeki Seydikemer Eşen T Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilen FETÖ sanıklarını taşıyan 16 JTA 99 plakalı cezaevi nakil aracı, Serinhisar-Acıpayam karayolunda seyir halindeyken yağış nedeniyle kayganlaşan yolda spin attı. İçerisinde Bursa'daki FETÖ davasında yargılanan 12 kişinin bulunduğu nakil aracı, orta refüje çarparak trafiğin akış istikametinin tersine döndü. Kazada ölen ya da yaralanan olmadı. Nakil aracı yol kenarına çekilirken, jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Kazanın ardından spin atan araçtaki sanıklar, Denizli'den gönderilen cezaevi nakil aracıyla Fethiye'ye gönderildi.

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