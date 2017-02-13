FETÖ sanığının 'Eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye edin' isteği kabul edilmedi

KÜTAHYA'da, Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) davasında tutuklu yargılanan öğretmen Abdullah Kahraman duruşmada, aynı davada tutuksuz olan eşini göstererek "Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti Kahraman'ın tahliye talebini kabul etmedi.FETÖ/PYD soruşturmasında haklarında dava açılan öğretmen Abdullah Kahraman ile ev hanımı olan eşi Tuğba Kahraman'ın yargılanmalarına Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanıldı. Duruşmaya tutuklu sanık Abdullah Kahraman ile tutuksuz yargılanan eşi Tuğba Kahraman katıldı. Suçlamaları kabul etmeyen Tuğba Kahraman vatanını ve milletini seven bir insan olduğunu, çocuklarını da bu doğrultuda yetiştirmeye çalıştığını söyleyerek beraatını istedi.Tutuklu sanık Abdullah Kahraman da "Örgüt üyeliği ile ilgili olarak üzerime atılan suçu kabul etmiyorum. Ben sadece öğretmenlik görevimi yaptım. İyi öğrenciler yetiştirmek için çaba harcadım. Telefonlarımıza da ByLock denilen programı yüklemedik ve kullanmadık. Sevgili eşime sevgililer günü hediyesi olarak beni tahliye etmenizi istiyorum" diye konuştu.Kütahya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi heyeti, Abdullah Kahraman'ın tahliye talebini kabul etmeyerek tutukluluk halinin devamına karar verdi ve tanıkların dinlenmesi için duruşmayı erteledi.

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