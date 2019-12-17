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FETÖ sanığına 7,5 yıl hapis
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Ayşe Alakuş (38), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi. Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ayşe Alakuş hazır bulundu....
GÜVENLİK 17.12.2019, 13:57
KAYSERİ'de FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan Ayşe Alakuş (38), 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak, tahliye edildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ayşe Alakuş hazır bulundu. Örgütün sözde 'Melikgazi bölgesi doktorlar sorumlusu' olduğu ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen Alakuş, suçlamaları reddederek, beraatını istedi.
Mahkeme heyeti sanık Ayşe Alakuş'a 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, yaşları küçük 3 çocuğu olması, ayrıca İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tahliye edildi.
Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında tutuklu sanık Ayşe Alakuş hazır bulundu. Örgütün sözde 'Melikgazi bölgesi doktorlar sorumlusu' olduğu ve gizli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddia edilen Alakuş, suçlamaları reddederek, beraatını istedi.
Mahkeme heyeti sanık Ayşe Alakuş'a 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Sanık, yaşları küçük 3 çocuğu olması, ayrıca İstinaf ve Yargıtay süreci dikkate alınarak tahliye edildi.
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