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FETÖ sanığı ihraç astsubaya 6 yıl 3 ay hapis
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Kadir D. (30), tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında...
GÜVENLİK 10.12.2019, 14:59
KAYSERİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında meslekten ihraç edilen astsubay Kadir D. (30), tutuksuz yargılandığı davada 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Kadir D. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından kontörlü veya sabit telefon hatlarından ardışık olarak arandığı iddia edilen sanık Kadir D., "Örgütle yolum hiç kesişmedi, ne okullarında okudum ne de görev yaptığım sürede hiçbir şekilde görüşmedim, suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Kadir D.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
Kayseri 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Kadir D. hazır bulundu. Örgütün mahrem imamları tarafından kontörlü veya sabit telefon hatlarından ardışık olarak arandığı iddia edilen sanık Kadir D., "Örgütle yolum hiç kesişmedi, ne okullarında okudum ne de görev yaptığım sürede hiçbir şekilde görüşmedim, suçsuzum" dedi. Mahkeme heyeti, tutuksuz sanık Kadir D.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.
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