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FETÖ sanığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ operasyonunda tutuklanan ve 'Terör örgütüne üye olmak ve propagandası yapmak' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mahmut Çalışkan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bafra...

FETÖ sanığı tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı

SAMSUN, () - SAMSUN'da FETÖ operasyonunda tutuklanan ve 'Terör örgütüne üye olmak ve propagandası yapmak' suçlarından 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılanan Mahmut Çalışkan, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.
Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık 4.5 ay önce gerçekleştirdiği, FETÖ operasyonunda, ticaretle uğraşan evli ve 4 çocuk babası Mahmut Çalışkan'ı gözaltına aldı. Çalışkan, sevkedildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Samsun 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde ,'Terör örgütüne üye olma' ve 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçlamalarıyla 22 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açtılan tutuklu sanık Mahmut Çalışkan'ın yargılanmasına bugün devam edildi. Tutuklu sanık Çalışkan, ikinci duruşmada mahkeme heyetine, "Herhangi bir şekilde bu örgütün içinde olmadım. ByLock ve Eagle gibi örgütün gizli haberleşme ağını kullanmadım. Kullanmadığıma dair mahkemenize yazıda gelmiştir. Örgüt üyeliğini kabul etmiyorum. Sosyal medyadaki paylaşımları da art niyet gütmeden yaptım. 2005 yılında askerden geldikten sonra 1 veya 2 kez örgütün sohbetine katıldım. 2006 veya 2007 yılında cemaate mensup kişilerle okul gezisine gittim. 17-25 Aralık'tan sonra faal olarak örgütün toplantı, gezi, himmet gibi organizasyonlarına katılmadım. Sadece medyadan takip ettim. O dönemlerde ben esnaf olduğum için M.Y. isimli kişiyle tanıştım. Merakımı bildiği için 'İstersen çay sohbetimiz olacak sen de gel' dedi. Ve o şahsı gezi projesinden önce gördüm ve bir daha da görmedim. Öncesinde bu yapının terör örgütü olduğunu farketmedim. Yoksa kesinlikle desteklemezdim. Tahliyemi istiyorum" dedi.
İfadenin ardından mahkeme heyeti Mahmut Çalışkan'ın FETÖ terör örgütü tarafından kullanılan ByLock ve Eagle programlarını kullanıp kullanılmadığı ile ilgili MİT'e yazı yazılmasına, tutuklu sanığın yurt dışına çıkış yasağı konup her Pazartesi Bafra İlçesi'nde imza atması şartıyla tutuksuz yargılamak üzere serbest bıraktı.

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