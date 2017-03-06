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FETÖ sanığı Tuğgeneral Güneşer: Vali ve belediye başkanını almak bana yakışmaz (2)

  'VALİ'Yİ ARASAYDIM TALİMAT ALGISI OLUŞABİLİRDİ' Tuğgeneral İsmail Güneşer, verilen aranın ardından öğleden sonra devam eden duruşmada savunmasını sürdürdü. Darbe girişiminin olduğu gece saat 03.00'den sonra Bolu'da bulunan...

FETÖ sanığı Tuğgeneral Güneşer: Vali ve belediye başkanını almak bana yakışmaz (2)

  'VALİ'Yİ ARASAYDIM TALİMAT ALGISI OLUŞABİLİRDİ'
Tuğgeneral İsmail Güneşer, verilen aranın ardından öğleden sonra devam eden duruşmada savunmasını sürdürdü. Darbe girişiminin olduğu gece saat 03.00'den sonra Bolu'da bulunan askeri yetkililerle telefon trafiğini neden kestiğinin sorulduğu Tuğgeneral Güneşer, "Birliği kontrol edemediler, ben de aramayı kestim. Ben sıkı şekilde ilgilendim ama bana yanlış bilgi verdiler. Tugayda bulunan Albay Cahit Tirindaz'ı da samimiyetsiz bulduğum için aramayı bitirdim" dedi.
Tutuklu Tuğgeneral Güneşer, Bolu Valisi Aydın Baruş'u neden aramadığının sorusunu, "Yapabilirdim. Garnizon Komutan Vekili iki yerde hata yaptı. Ben devreye girdim ve çatışmayı önledim. Vali'yi aradığımda talimat vermiş gibi bir ima ortaya çıkabilirdi. O gece Vali'yi aradığı için hapiste olan komutan var şuanda. Uzaktan kontrol etmeye çalıştım. Sıkıyönetim komutanı olarak görünüyorsunuz ve yanlış anlaşılabilirdi. Direktif geldiğinde de hiçbir işlem yapmadık, oturup muhabbet ettik. Tümen Komutanımız işlem yapılmaması gerektiğini söyledi. Komutan bunu uygulamadı ve birinci ağızdan bu engellendi. 3'üncü Piyade Tümen Komutanımız direktifin uygulanmayacağını emretti. Üstlerimizin haberi olunca başka bir yere bildirmedik. Olaylar karışınca işleri düzeltmek amacıyla Bolu'ya gelmek için izin istedim" diye cevapladı.
Tuğgeneral Güneşer'in avukatlarından Erol Yılmaz, FETÖ'nün Ergenekon ve Balyoz'da yaptığı tasfiyeleri şimdi darbe girişimi iddiasıyla cumhuriyet subaylarına yaptığını ileri sürdü. Yılmaz, "Güneşer'in Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün başyaverliğinden ayrılmasının ardından o görevi FETÖ'nün adamları doldurarak ele geçirdi" dedi.
Tuğgeneral Güneşer'in savunmasının alındığı ilk günün ardından yarın devam edecek duruşmada diğer sanıklar savunma yapacak.

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