FETÖ sanığı Tuğgeneral Doğan'da, '17-25 Aralık işleri kolaylaştırdı' notu (2)

TEHDİT EDİLDİĞİNİ SÖYLEYEN TANIK, ŞİKAYETÇİ OLDU

Kırklareli'deki FETÖ davasında tanık olarak dinlenen Murat Severoğlu, darbe girişiminin yaşandığı gece Lüleburgaz 65'inci Mekanize Tugay Komutanlığı'ndan çıkan askerleri TEM otoyolunda durdurduklarını söyledi. Severoğlu, "Askeri araçları durdurduğumuzda araçların üzerilerinde askerler vardı. Onlara devamlı emir veren bir binbaşı vardı, sadece karanlık olduğundan bu binbaşının yüzünü göremedim. Darbe girişiminin yaşandığı gece TEM otoyolunda askeri birlikleri durdurarak darbeyi engelledik. Bir binbaşı orada tehditler savuruyordu. 'Biz buraya ölmeye geldik' dediğimde binbaşı 'Yat tankın önüne seni ezeceğim, ben bu darbeyi gerçekleştireceğim' dedi. Binbaşıyı Cumhuriyet başsavcısı ile güvenlik müdürünün kışlaya dönmeleri yönünde ikna etmeye çalıştıklarına tanık oldum. Binbaşı 'Gerekirse bu darbeyi gerçekleştirmek için askerlere vur emri veririm' söylediğini duydum. Askerlerin ellerinde silahları vardı. Ben o gece askeri araçlara bedenimi siper ettim" dedi.

Sanıklardan Ramazan Öztürk'ün, "O gece oraya gelen vatandaşların para almış olduğu söyleniyor, siz de para aldınız mı?" demesi üzerine Severoğlu, "Ben vatanımı parayla sevecek ve satacak kadar onursuz değilim. Ben oraya para için gelmedim" dedi

Severoğlu'nun ifadesinin tutarsız bulunduğunu ileri süren sanık avukatlarından Pınar Dündar, şahit hakkında yalan tanıklıktan suç duyurusunda bulunulmasını talep etti.

Tanık Murat Severoğlu'nun ifadesinin ardından duruşmaya bir süre ara verildi. Daha sonra devam eden duruşmada, Severoğlu, salondan çıkacağı sırada mahkeme başkanı İzzet Koçer'e salondaki sanıklar tarafından tehdit edildiğini söyledi. Severoğlu, "Ben ifademden sonra salondan çıkarken tehdit edildim. Sanıklar bana hitaben 'sen bittin, sana artık rahat yok, seni yaşatmayız artık' gibi tehditlerde bulundular. Şikayetçiyim, tutanak tutulmasını istiyorum" dedi.

Mahkeme Başkanı Koçer, bunun üzerine Severoğlu'nun şikayetini tutanağa geçirtti. Severoğlu, ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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