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FETÖ sanığı TCDD mühendisine 10.5 yıl hapis cezası

ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan TCDD mühendisi Hüdayi Yorgun 10 yıl 6 ay, tutuksuz TCDD Eğitim Merkezi öğretmeni Mustafa Arıkan da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan makine mühendisi...

FETÖ sanığı TCDD mühendisine 10.5 yıl hapis cezası
ESKİŞEHİR'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan TCDD mühendisi Hüdayi Yorgun 10 yıl 6 ay, tutuksuz TCDD Eğitim Merkezi öğretmeni Mustafa Arıkan da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Aynı davada yargılanan makine mühendisi Abdülkadir Korkmaz ise beraat etti.
TCDD Vagon Bakım Atölyesi Yüksek Makine Mühendisi Hüdayi Yorgun, TCDD Yüksek Hızlı Tren (YHT) Bakım Onarım Müdürlüğü'nde görevli makine mühendisi Abdülkadir Korkmaz ile TCDD Eğitim Merkezi öğretmeni Mustafa Arıkan'ın yargılanmalarına Eskişehir 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hüdayi yorgun ile tutuksuz sanıklar Abdülkadir Korkmaz ve Mustafa Arıkan ve avukatları katıldı.
TCDD'nin 'Abi'si olduğu öne sürülen Hüdayi Yorgun, duruşmada kendisi savunarak ByLock programını tamamen dini duygularla kullandığını söyledi. Yorgun, “Faizsiz bankacılık nedeniyle Bank Asya'ya para bankaya yatırdım. Ben TCDD ve diğer kurumların abisi değilim. Himmet ya da burs adı altında katkı sağlamadım. 15 Temmuz'da evde bulunuyordum. Suçsuzum, beraatımı istiyorum" dedi.
TCDD Eğitim Merkezi öğretmeni Mustafa Arıkan da beraatını isteyerek, "Ben, üyesi olduğum sendikanın FETÖ ile bağlantısı olduğunu bilmiyordum. Bank Asya'ya 2014 yılında hesap açtım. Buradaki amacım faizsiz olmasıdır. Bu banka ve derneklerin bir suç unsuru olması durumunda devletin kapatacağını düşündüm. Ben onların yurtlarında, evlerinde kalmadım. Sohbete katılmadım. Bırakın gerçek silahı, benim oyuncak silahım dahi olmadı. Suçsuzum" diye konuştu.
Sanıklardan Abdulkadir Korkmaz da suçsuz olduğunu ifade ederek mahkeme heyetinden beraatını talep etti.
Eskişehir 2'inci Ağır Ceza Mahkeme heyeti Hüdayi Yorgun'u 10 yıl 6 ay, Mustafa Arıkan'ı da 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırırken Abdülkadir Korkmaz'ın ise beraatına karar verdi.

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