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FETÖ sanığı profesöre 2 yıl 1 ay hapis cezası

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Prof.Dr. İsmail Ertürk terör örgütüne yardımda bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz...

FETÖ sanığı profesöre 2 yıl 1 ay hapis cezası

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), () - KOCAELİ'de, FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklanan Prof.Dr. İsmail Ertürk terör örgütüne yardımda bulunduğu gerekçesiyle 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılırken, tutuklu kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edildi.
Kocaeli'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında darbe girişiminin ardından tutuklanan, Kanun Hükmünde Kararname ile meslekten ihraç edilen Kocaeli Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik ve Bilgisayar Eğitimi Bölümü'nde görevli Prof. Dr. İsmail Ertürk bugün Kocaeli 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Prof.Dr. İsmail Ertürk mahkemede yaptığı savunmasında hakkındaki suçlamaları kabul etmeyerek, "Darbe girişimini lanetliyorum. Kesinlikle örgüt üyesi olmadım. 3 bin euro paramı ev almaktan vazgeçerek faizsiz olduğu için Bank Asya'ya yatırdım. Suçlamalar nedeni ile psikolojim bozuldu. Uzun süredir cezaevinde yatıyorum. Eşim yeni doğum yaptı. Beraatımı ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.
Mahkeme heyeti, sanığın FETÖ/PDY terör örgütüne yardımda bulunduğunun anlaşılması nedeniyle 2 yıl 1 ay hapsine, tutukluluk süresi gözetilerek tahliyesine karar verirken, hakkında yurt dışına çıkış yasağı koydu.

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