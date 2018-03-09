FETÖ sanığı polise beraat, eşine hapis cezası

KAYSERİ’de FETÖ/PDY'ye üye olmak suçundan tutuksuz yargılanan polis memuru İsa Y. beraat etti, eşi ev kadını Reyhan Y. ise 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.

4’üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz olarak yargılanan polis memuru İsa Y. ile ev kadını eşi Reyhan Y. hazır bulundu. Haklarında yapılan suçlamaları kabul etmeyen çift, beraatlerini istedi. Telefonuna ‘ByLock’ programını, itirafçı olan doktor Yavuz İ.’nin yüklediğini iddia eden Reyhan Y. "Çocuklarımın doktoru olan Yavuz İ. bir gün çatkapı evimize geldi. Eşimden benim telefonumu istedi. Eşime, ‘Sen burada değilsin, çocuklarla ilgili hastalık durumu ya da bir ihtiyacı olursa, yenge hanım bana buradan ulaşsın’ diyerek, ByLock programını telefonuma indirmiş. Eşime de örgüte ait bir program olduğunu söylememiş. Bizim yargılama sırasında haberimiz oldu. Beraatımı istiyorum” ifadelerini kullandı.

Polis memuru İsa Y. ise, “Doğu Anadolu Bölgesi’nde görevde olduğum sırada kullandığımız iddia ediliyor. Kesinlikle ByLock kullanmadım. Terörle birebir cephede mücadele ettim. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da yapılan birçok hendek operasyonuna katıldım ve terör örgütleriyle mücadelede bulundum. Suçsuzum beraatimi istiyorum” dedi.

Mahkeme heyeti, polis memuru İsa Y.’nin beraatine, eşi Reyhan Y.’nin ise, istinaf yolu açık olmak kaydıyla, 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırdı.