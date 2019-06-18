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FETÖ sanığı polise 7,5 yıl hapis

KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  açığa alınan polis memuru Serdar G., tutuksuz yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı. Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında...

FETÖ sanığı polise 7,5 yıl hapis
KAYSERİ'de FETÖ/PDY soruşturması kapsamında  açığa alınan polis memuru Serdar G., tutuksuz yargılandığı davada, 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
Kayseri 4’üncü Ağır Ceza Mahkemesinde görülen davanın karar duruşmasında tutuksuz sanık Serdar G., hazır bulundu. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ele geçirilen dijital materyalde, 'FETÖ'ye üye olan ancak belli başlı noktalarda eksikliği olduğu değerlendirilenler' anlamına gelen 'EA'  koduyla fişlendiği iddia edilen polis memuru Serdar G., suçlamaları reddetti. Sanık Serdar G., "Örgütün içinde bulunmadım. Suçsuzum. Beraatımı istiyorum" dedi.
Mahkeme, Serdar G.'yi, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay süreci göz önüne alınarak, tutuksuzluk halinin devamı ve yurt dışı çıkış yasağının devamı kararlaştırıldı.

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