FETÖ sanığı polise 6 yıl 10 ay hapis

Kayseri 2'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşmasında, soruşturma kapsamında açığa alınan tutuksuz sanık Ahmet G. ve avukatı hazır bulundu. Mahkemede Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden dinlenen 2 tanık, ifadelerinde, 2011-2014 yılları arasında Mardin Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi'nde birlikte görev yaptıklarını ve örgütün sohbet toplantılarına katıldıklarını söyledi. Tanıklar, 17- 25 Aralık olaylarından sonra ise Ahmet G.'yi örgütün toplantılarında görmediklerini belirtti. Ahmet G. ise, Mardin'de zor bir görevi yürüttüklerini, sosyal çevre olarak da fazla imkanları olmadığını, bu nedenle 17- 25 Aralık öncesi birkaç defa örgütün sohbet toplantılarına katıldığını belirterek, beraatini istedi.
Mahkeme heyeti sanık Ahmet G.'ye, 'silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezası verdi.