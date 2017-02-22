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FETÖ sanığı polise 1 yıl 6 ay hapis ve tahliye

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan polis memuru Mehmet U., ilk duruşmada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi. Soruşturma kapsamında 6 ay önce  gözaltına alınarak tutuklanan...

FETÖ sanığı polise 1 yıl 6 ay hapis ve tahliye

Gürkan YILMAZ/KASTAMONU, () - KASTAMONU'da FETÖ/PDY davasında tutuklu yargılanan polis memuru Mehmet U., ilk duruşmada 1 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi.
Soruşturma kapsamında 6 ay önce  gözaltına alınarak tutuklanan eski özel harekat polisi Mehmet U., Kastamonu Ağır Ceza Mahkemesi'nde ilk kez hakim karşısına çıktı. Sanık polis savunmasında, "Cemaat evlerine gittim ama pişmanım. Bunların bu zihniyette insanlar olduğunu bilmiyordum. Ankara Özel Harekat Daire Başkanlığı'nda 15 Temmuz gecesi çok arkadaşım şehit oldu. Ben de eski bir özel harekatçıyım. Vallahi billahi bu kadar büyük olduklarını bilmiyordum. Dini cemaat sanıyordum. ByLock uygulamasını kullandım. Ama bu uygulamadan bana dini sohbetler ve hadisler geliyordu. Kötü amaçlı hiç bir mesajlaşma görmedim" dedi.
Mehmet U., duruşmada cemaate yakın polis arkadaşlarının isimlerini verirken mahkeme heyeti tarafından kendisine gösterilen fotoğraflardan da cemaat ile alakası olabilecek polisleri gösterdi. Mahkeme, sanık Mehmet U.'ya önce 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 7 yıl 5 ay hapis cezası verirken, etkin pişmanlık yasası çerçevesinde bu ceza 1 yıl 6 ay hapis cezasına çevrildi. Mehmet U., yurt dışı çıkış yasağı konularak tahliye edildi. 

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